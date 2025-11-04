А вы замечали загадочную разноцветную шкалу на продуктах Lidl? Вот что она означает

"Исследования о потреблении насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли показывают, что ситуация в Латвии в контексте болезней, на которые влияет питание, неблагополучна. Здесь есть два аспекта. Во-первых, многие исследования показывают, что люди не читают маркировку на продуктах. Часто это связано с тем, что надписи очень мелкие, а на некоторых продуктах, например конфетах, маркировка вообще невозможна. Во-вторых, уровень грамотности населения по вопросам питания и здоровья в целом у нас невысок", - отмечает Неймане.