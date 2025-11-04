А вы замечали загадочную разноцветную шкалу на продуктах Lidl? Вот что она означает
С приходом сети Lidl в Латвию на полках всё чаще можно увидеть яркие буквы от A до E и цветные полосы - от зелёного до красного. Это система Nutri-Score, которая оценивает, насколько продукт полезен для здоровья. Для покупателей она становится простым ориентиром в мире сложных этикеток, а для производителей - стимулом делать состав чище. Диетолог Лолита Неймане считает, что такая маркировка в Латвии необходима.
С приходом Lidl в Латвию в магазинах этой сети все чаще можно увидеть маркировку полезности продуктов по шкале Nutri-Score. Эту шкалу используют и некоторые местные производители, если их продукция соответствует "зеленой зоне" шкалы и может использоваться как маркетинговый инструмент. Лектор Рижского университета Страдиня и диетолог Лолита Неймане считает, что такая шкала полезности продуктов необходима, так как помогает людям выбирать более здоровые продукты, однако нужно разъяснять, что эта шкала означает, пишет Diena.
"Исследования о потреблении насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли показывают, что ситуация в Латвии в контексте болезней, на которые влияет питание, неблагополучна. Здесь есть два аспекта. Во-первых, многие исследования показывают, что люди не читают маркировку на продуктах. Часто это связано с тем, что надписи очень мелкие, а на некоторых продуктах, например конфетах, маркировка вообще невозможна. Во-вторых, уровень грамотности населения по вопросам питания и здоровья в целом у нас невысок", - отмечает Неймане.
Система Nutri-Score, которая распространена в Европе, а в Латвии в основном представлена в магазинах Lidl, наглядно показывает, полезен ли продукт или не очень: зеленый цвет означает максимальную пользу, красный - минимальную. Такая шкала легко воспринимается покупателями. Министерство здравоохранения также поддерживает введение маркировки полезности продуктов питания, и этот пункт включен в проект плана мер по борьбе с избыточным весом и ожирением на 2025-2029 годы. Основные цели внедрения маркировки полезности продуктов питания - предоставить потребителям дополнительную информацию о полезности при выборе товаров и побудить производителей улучшать состав своей продукции, делая ее полезнее.