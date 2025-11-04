Руководство Добельской больницы обеспокоено реформой медицины: неотложная помощь в регионах под угрозой

По его мнению, основной проблемой в настоящее время является неопределенность в отношении будущего объема неотложной помощи. Если Министерство здравоохранения решит, что в местных больницах должны остаться только терапевтические отделения, это существенно изменит ситуацию и для больниц, и для пациентов. "Ликвидация отделений ограничит возможности семейных врачей и специалистов направлять пациентов в стационары, что создаст дополнительное ощущение нестабильности. Если человек получит травму и ему потребуется срочная помощь, то может оказаться, что в конкретный момент необходимый специалист недоступен", - отметил Зариньш.