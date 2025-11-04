"Она вообще не смотрела по сторонам": очевидцы рассказали о гибели женщины на Румбуле
В пятницу вечером на Румбуле, на улице Гранита, где проходит граница между Ригой и Ропажи, произошла трагедия — водитель автомобиля Citroen сбил пожилую женщину.
Как рассказали очевидцы, 87-летняя женщина переходила дорогу, не убедившись в безопасности, и именно в тот момент, когда движение было довольно интенсивным, сообщает «Degpunktā».
«Я ехала в сторону улицы Крустпилс, увидела, что стоит фура. Потом заметила, что женщина идёт наискосок через дорогу. Я ещё подумала, что встречному водителю придётся резко тормозить. А когда подъехала ближе, увидела, что она уже лежит. Она вообще не смотрела по сторонам», — рассказала свидетельница происшествия.
На женщине была тёмная одежда, и не было ни одного светоотражающего элемента. Пешехода было почти невозможно заметить. «Я надеялась, что она хотя бы остановится посередине. На голове капюшон, просто шла. Она была ещё жива, но медики сказали, что двигать её нельзя», — добавила очевидец.
К сожалению, полученные травмы оказались смертельными — пожилая женщина скончалась на месте аварии.
В этом участке дороги есть автобусная остановка и автозаправка, но пешеходного перехода нет. В начале октября здесь же произошла ещё одна серьёзная авария — был сбит велосипедист, который позже умер в больнице.
Государственная полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Тем не менее уже сейчас ясно, что и для водителя этот случай станет тяжёлым испытанием.