В Риге спасатели вынесли из огня женщину в состоянии клинической смерти - врачи сделали невозможное
Звонок жительницы Кундзиньсалы среди ночи, возможно, спас жизнь её соседке. В квартире пожилой женщины произошёл пожар — спасатели вынесли её из задымлённого помещения в состоянии клинической смерти, однако медикам удалось реанимировать пострадавшую.
Жительница дома по имени Галина проснулась среди ночи — на улице звучали сирены, а из подъезда шёл дым. «Я вышла — везде дым. Проснулась от шума, потому что было много машин служб», — рассказала она.
В ту ночь загорелись бытовые вещи в квартире соседки. Галина и ещё двое жильцов смогли покинуть дом самостоятельно, а трёх человек эвакуировали спасатели. Добравшись до горящей квартиры, пожарные взломали дверь и нашли 84-летнюю женщину в густом дыму, сообщает «Degpunktā».
Жительницу вынесли без признаков жизни, но врачи не сдались — и благодаря успешной реанимации сейчас женщина находится в больнице и идёт на поправку.
По словам соседей, пенсионерка жила здесь около 15-ти лет — квартиру она унаследовала от матери. «Хорошая, добрая соседка. Дочь вчера приезжала, что-то помогала. Не знаю, что случилось — жила одна, может, уснула», — рассказала одна из соседок.
Жильцы также вспоминают, что это не первый пожар в этой квартире: «Давно было, тогда виноваты были дымоходы», — говорят они.
По неофициальной информации, на этот раз причиной могло стать короткое замыкание, однако обстоятельства выяснит Государственная полиция. Уже начат уголовный процесс, но по предварительным данным, признаков умышленного поджога нет.