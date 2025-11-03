Елгава отказалась от займа в миллион евро - самоуправление нашло способ сэкономить

Экономия в 1 млн евро достигнута за счет сокращения планируемых расходов на услуги на 101 тыс. евро и расходов на оплату труда на 899 тыс. евро. Расходы на оплату труда будут уменьшены в основном за счет периодического отсутствия сотрудников и незаполненных вакансий, а также с учетом того, что зарплаты педагогов и другие расходы в сфере образования могут быть покрыты из средств проекта Европейского социального фонда "Создание системы профессиональной поддержки педагогов", что снижает нагрузку на бюджет самоуправления. "В настоящее время идет работа над бюджетом края на 2026 год, и мы уверены, что при тщательном планировании расходов удастся сформировать сбалансированный бюджет, который в следующем году позволит реализовать значимые для общества проекты и планы развития", - сказал Залитис.