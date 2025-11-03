Шпион в Вентспилсе: латвийца обвинили в передаче данных российскому Генштабу

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке сведения о частной инфраструктуре на территории Латвии, которая может быть использована для авиации, о присутствии войск НАТО в стране и различных актуальных событиях. Также подозреваемый по заданию российских спецслужб передавал информацию о правилах приобретения предоплаченных SIM-карт для мобильной связи в Латвии и другие данные.