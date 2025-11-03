Шпион в Вентспилсе: латвийца обвинили в передаче данных российскому Генштабу
В Латвии задержан гражданин страны, подозреваемый в шпионаже в пользу России. По данным Службы государственной безопасности (СГБ), мужчина собирал и передавал российской военной разведке информацию об оборонной сфере, инфраструктуре и присутствии войск НАТО.
Служба государственной безопасности совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) в середине октября задержала гражданина Латвии по подозрению в незаконном сборе информации об оборонной сфере Латвии по заданию главного управления Генштаба вооруженных сил России. Уголовный процесс по статье Уголовного закона о шпионаже был начат 14 октября.
В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке сведения о частной инфраструктуре на территории Латвии, которая может быть использована для авиации, о присутствии войск НАТО в стране и различных актуальных событиях. Также подозреваемый по заданию российских спецслужб передавал информацию о правилах приобретения предоплаченных SIM-карт для мобильной связи в Латвии и другие данные.
В ночь на 18 октября СГБ совместно с СВРБ провела следственные действия на двух связанных с задержанным объектах в Вентспилсе. В настоящее время проводится изучение содержимого изъятых носителей информации. В качестве меры пресечения подозреваемый заключен под стражу.