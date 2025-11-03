Три страны - одна оборона: Латвия, Литва и Эстония создают Балтийскую линию защиты

"Наблюдение за воздушным пространством и оборона, обеспечение обзора морской обстановки, обмен информацией, военное образование в Балтийском оборонном колледже, а также создание Балтийской линии обороны - это области, в которых мы должны действовать как одна команда. Проблемы безопасности нашего региона общие, поэтому реакция на угрозы должна быть скоординированной и быстрой", - заявил главнокомандующий ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.