Три страны - одна оборона: Латвия, Литва и Эстония создают Балтийскую линию защиты
Эстония, Латвия и Литва объединяют усилия для усиления региональной обороны. Командующие вооружёнными силами трёх стран подписали в Таллине декларацию о расширении сотрудничества в сфере наблюдения за воздушным и морским пространством, обмена разведданными и реализации проекта Балтийской линии обороны.
В декларации достигнута договоренность о продолжении работы по созданию постоянного координационного механизма идентификации целей, укреплению региональной системы военной логистики, расширению возможностей наблюдения за воздушным и морским пространством и реализации проекта Балтийской линии обороны.
"Наблюдение за воздушным пространством и оборона, обеспечение обзора морской обстановки, обмен информацией, военное образование в Балтийском оборонном колледже, а также создание Балтийской линии обороны - это области, в которых мы должны действовать как одна команда. Проблемы безопасности нашего региона общие, поэтому реакция на угрозы должна быть скоординированной и быстрой", - заявил главнокомандующий ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.
Делегации также представили последние достижения в развитии национального оборонного потенциала, обсудили ситуацию с региональной безопасностью, продолжение помощи Украине и дальнейшие направления сотрудничества стран Балтии.
По словам командующего ВС Эстонии Андруса Мерила, единое повышение обороноспособности крайне важно в постоянно меняющейся обстановке безопасности, в которой в настоящее время действуют страны Балтии.
"Хотя прямой военной угрозы странам нашего региона нет, нам необходимо действовать и делать все возможное, чтобы предотвратить ее возникновение в будущем. Встреча наглядно продемонстрировала, что Эстония, Латвия и Литва скоординированно, оперативно и решительно развивают свой оборонный потенциал", - сказал Мерил.
Декларация была подписана командующими ВС стран Балтии после того, как за последние две недели аэропорты Литвы несколько раз закрывались из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров, что затронуло более 190 рейсов и около 30 тыс. пассажиров.
Литовское руководство называет запуски шаров в воздушное пространство страны гибридной атакой со стороны Минска. В результате Вильнюс закрыл границу с Беларусью на месяц, сделав несколько исключений для путешественников.
Балтийская линия обороны - это долгосрочный план мер контрмобильности в странах Балтии и Польше с целью снизить угрозы сухопутного вторжения.
Встречи командующих ВС стран Балтии проводятся ежегодно в каждой из трех стран поочередно. В этом году мероприятие было организовано ВС Эстонии.