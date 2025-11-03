В Латвии
Сегодня 09:10
Пасмурный понедельник: в Латвии местами пройдет дождь и сохранится туман
В понедельник на большей части территории Латвии местами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Утром осадки сохранятся в Латгале и восточной части Видземе, где пройдёт больше дождей из уходящей зоны осадков. Днём с юга Латвии подойдут новые дождевые облака — сильнее всего будет лить в Латгале и Селии. Небо будет облачным, однако к вечеру в Курземе облаков станет меньше. Местами по стране сохранится туман. Температура воздуха составит от +7 до +11 градусов. Ветер будет слабым или вовсе штиль.
В Риге местами ожидается небольшой дождь, небо затянуто облаками, возможна дымка и туман. Ветер останется слабым, температура воздуха около +9 градусов.
На погоду влияет область пониженного давления. Атмосферное давление составит 1010–1013 гектопаскалей на уровне моря.