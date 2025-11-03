В мире набирает популярность странное хобби - прогулки с невидимыми собаками
В Германии набирает популярность хоббидоггинг — прогулки с пустым поводком, будто рядом идет собака. Это не шутка, а новое движение, которое помогает людям справляться со стрессом и одиночеством.
После необычных трендов вроде «йоги с козами» и «танцев с метлами» в Германии появилась ещё одна странная забава — хоббидоггинг (от англ. hobbydogging). Суть проста: человек выходит на прогулку с пустым поводком, делая вид, что рядом идёт собака. Он даёт команды, останавливается, будто питомец что-то вынюхивает, и даже хвалит «животное» за хорошее поведение.
На первый взгляд может показаться, что это интернет-шутка, но на деле хоббидоггинг превратился в реальное движение со своей философией и растущим сообществом. По данным немецких СМИ, всё началось в городе Хайльбронн, где кинолог Сабине организовала необычные мастер-классы: она учила участников правильно держать поводок, сохранять осанку и уверенно двигаться — без настоящей собаки.
Тренд быстро завоевал популярность в TikTok — ролики с «невидимыми собаками» набрали миллионы просмотров. Реакции в интернете разделились. Одни высмеивают хоббидоггинг, считая его нелепым и детским занятием. Другие — наоборот — видят в нём безобидный способ снять стресс и справиться с одиночеством. «Я живу одна и давно мечтала о собаке, но не могу себе её позволить. Когда выгуливаю своего “невидимого” пса, чувствую себя спокойнее. Люди улыбаются, и мне становится легче», — рассказала участница движения в одном из популярных видео.
Психологи отмечают, что подобные формы воображаемой активности могут иметь терапевтический эффект. «Хоббидоггинг помогает поддерживать физическую активность и создаёт эмоциональную связь, которой некоторым людям не хватает», — объясняют специалисты.
Пока не ясно, станет ли это новое увлечение мировым феноменом вроде хоббихорсинга (езда на игрушечных лошадках), но движение уже вышло за пределы Германии — первые энтузиасты появились в Чехии, Финляндии и Нидерландах. Так что если вдруг вы и в Латвии увидите на улице человека, идущего с пустым поводком и ласково разговаривающего с невидимым питомцем — не спешите смеяться - возможно, он просто нашёл свой особенный способ расслабиться и почувствовать себя лучше.