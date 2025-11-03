В мире набирает популярность странное хобби - прогулки с невидимыми собаками

Пока не ясно, станет ли это новое увлечение мировым феноменом вроде хоббихорсинга (езда на игрушечных лошадках), но движение уже вышло за пределы Германии — первые энтузиасты появились в Чехии, Финляндии и Нидерландах. Так что если вдруг вы и в Латвии увидите на улице человека, идущего с пустым поводком и ласково разговаривающего с невидимым питомцем — не спешите смеяться - возможно, он просто нашёл свой особенный способ расслабиться и почувствовать себя лучше.