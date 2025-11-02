Тайные организации, политические сговоры и тотальный контроль - в какие теории верят латвийцы

Согласно результатам опроса о медиаграмотности населения Латвии, в этом году, как и в прошлом, большинство латвийцев (от 86% до 91%) считают, что от общества скрывают важные вещи и политические намерения. 56% участников опроса верят в существование тайных организаций, 67% - в существование секретных соглашений, а 53% - в то, что государственные органы тщательно контролируют и отслеживают всех граждан.