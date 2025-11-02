Тайные организации, политические сговоры и тотальный контроль - в какие теории верят латвийцы
Несмотря на небольшое снижение, большинство жителей Латвии по-прежнему верят в теории заговора: тайные организации, секретные соглашения и тотальный контроль государства вызывают доверие у более чем половины опрошенных.
В этом году немного сократилось число жителей Латвии, которые верят в теории заговора - существование тайных организаций и сговоров, определяющих политические решения и события.
Согласно результатам опроса о медиаграмотности населения Латвии, в этом году, как и в прошлом, большинство латвийцев (от 86% до 91%) считают, что от общества скрывают важные вещи и политические намерения. 56% участников опроса верят в существование тайных организаций, 67% - в существование секретных соглашений, а 53% - в то, что государственные органы тщательно контролируют и отслеживают всех граждан.
С тем, что существуют тайные организации и соглашения, а также с тем, что государство контролирует жителей, чаще соглашались финансово менее обеспеченные жители, люди с низким уровнем образования, проживающие в сельской местности и представители национальных меньшинств.
Исследование проводилось с апреля по июнь этого года агентством рыночных и социальных исследований Latvijas fakti. В опросе приняли участие 1537 жителей Латвии в возрасте старше 15 лет, а также 71 ребенок в возрасте старше девяти лет.