Самоуправления выплатили жителям пособия на лечение - более 3 млн евро
За девять месяцев самоуправления выплатили более 3 миллионов евро в виде пособий на оплату медицинских услуг. Чаще всего помощь получали пожилые люди и лица с инвалидностью, признанные малообеспеченными.
За девять месяцев текущего года самоуправления выплатили жителям пособия на покрытие расходов за услуги здравоохранения на общую сумму 3,017 млн евро, сообщает Центральное статистическое управление.
Наибольшая сумма была выплачена в апреле - 546 450 евро. В среднем в месяц пособия по оплате услуг здравоохранения получали 6843 человека. Наибольшее количество получателей было в апреле - 12 285 человек.
Пособие на покрытие расходов за услуги здравоохранения является одним из дополнительных видов социальной помощи самоуправлений населению.
Чаще всего такие пособия предоставляются пожилым людям и лицам с инвалидностью, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих.