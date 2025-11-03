Установлено самое длинное слово в русском языке. В нем несколько десятков букв
Самое длинное слово в русском языке — это прилагательное из 55 букв «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Как сообщает "Медуза", это выяснили специалисты Института русского языка имени А.С. Пушкина.
Данное слово встречается в названии патента на изобретение 2006 года. Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название группы соединений, имеющих заместитель содержащий структуры пиридина (шестичленный ароматический цикл с атомом азота) и циклопентана (пятичленный цикл углеродов).
Правила Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) подразумевают название химических веществ с помощью корней и приставок таким образом, чтобы по нему можно было однозначно (хотя и не всегда легко) восстановить химическую структуру. Теоретически, эти правила позволяют получать слова неограниченной длины, хотя, конечно, не все они реально употребляются в научной литературе и патентах.
Например, самый крупный из известных белков — титин — состоит из 38138 аминокислот, и его название по правилам IUPAC, соответственно, состоит из того же числа корней. Чтение целиком названия титина по правилам IUPAC заняло без перерыва около 3,5 часов. Этот ролик собрал более 4 миллионов просмотров.