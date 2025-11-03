Установлено самое длинное слово в русском языке. В нем несколько десятков букв

Правила Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) подразумевают название химических веществ с помощью корней и приставок таким образом, чтобы по нему можно было однозначно (хотя и не всегда легко) восстановить химическую структуру. Теоретически, эти правила позволяют получать слова неограниченной длины, хотя, конечно, не все они реально употребляются в научной литературе и патентах.