В Даугавпилсской больнице выводят из запоя в палате повышенного комфорта
В отделении наркологии Даугавпилсской региональной больницы начали предоставлять новую платную услугу — детоксикацию в палате повышенного комфорта.
Детоксикация — это лечебный процесс, в ходе которого организм очищается от алкоголя, наркотических или других веществ, одновременно стабилизируется физическое и психическое состояние пациента. Лечение помогает снизить симптомы абстиненции (например, бессонницу, тревожность, потливость, повышенное давление), а также предотвращает возможные осложнения. Во время детоксикации пациенту обеспечивается необходимая медикаментозная и инфузионная терапия.
Палата повышенного комфорта предназначена для пациентов, желающих находиться отдельно, в спокойной обстановке, при этом получая постоянное наблюдение и помощь медицинского персонала.
Стоимость услуги — 180 евро за первые сутки, начиная со вторых суток — 150 евро в день.
Чтобы записаться на услугу, представители больницы приглашают связаться с отделением наркологии по телефону 65438063.