В Даугавпилсской больнице выводят из запоя в палате повышенного комфорта

Детоксикация — это лечебный процесс, в ходе которого организм очищается от алкоголя, наркотических или других веществ, одновременно стабилизируется физическое и психическое состояние пациента. Лечение помогает снизить симптомы абстиненции (например, бессонницу, тревожность, потливость, повышенное давление), а также предотвращает возможные осложнения. Во время детоксикации пациенту обеспечивается необходимая медикаментозная и инфузионная терапия.