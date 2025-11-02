В воскресенье ожидается пасмурная погода с дождями
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В воскресенье ожидается пасмурная погода с дождями

В воскресенье ожидается пасмурная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На севере страны возможен небольшой дождь, во второй половине дня местами в западных и центральных регионах образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит +6...+11 градусов.

В Риге днем ожидается моросящий дождь, а температура воздуха не превысит +8...+10 градусов.

