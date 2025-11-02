Ринкевич без протокола: как президента с охраной приняли за грабителя в Курземе
Президент Латвии Эдгар Ринкевич рассказал о своих неформальных поездках по стране, поделился забавной историей из Курземе и признался, что именно такие моменты помогают лучше понять людей и Латвию.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, побывавший в студии Латвийского радио, поделился своими впечатлениями от рабочих визитов по регионам страны. Он признался, что с особым удовольствием посещает провинцию, где находит немало красивых и удивительных мест.
По словам Ринкевича, ему особенно нравятся поездки без официальных атрибутов — без кортежей, флагов и строгого протокола. Тогда, отметил президент, люди становятся более открытыми, и разговоры получаются искренними и живыми.
Глава государства также рассказал забавную историю, которая произошла во время одной из таких поездок. «В одной небольшой курземской городке мы зашли с ребятами из охраны в магазин. Мы были в тёмных очках и выглядели довольно серьёзно. Продавщица, увидев нас, решила, что это грабители, и кинулась прятать деньги. Потом, кажется, она узнала меня и все поняла. Я заметил, что что-то не так — она явно напряглась. Теперь, говорят, эта история в том городе уже почти как легенда!» — с улыбкой рассказал Ринкевич.
Президент добавил, что в тёплое время года часто путешествует по Латвии на велосипеде, и такие поездки позволяют увидеть страну «по-другому, чем из лимузина».
По словам Ринкевича, каждая поездка открывает для него новые, неизвестные стороны Латвии — красивой, богатой и удивительно разнообразной страны.