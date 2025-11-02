Ринкевич без протокола: как президента с охраной приняли за грабителя в Курземе

Глава государства также рассказал забавную историю, которая произошла во время одной из таких поездок. «В одной небольшой курземской городке мы зашли с ребятами из охраны в магазин. Мы были в тёмных очках и выглядели довольно серьёзно. Продавщица, увидев нас, решила, что это грабители, и кинулась прятать деньги. Потом, кажется, она узнала меня и все поняла. Я заметил, что что-то не так — она явно напряглась. Теперь, говорят, эта история в том городе уже почти как легенда!» — с улыбкой рассказал Ринкевич.