В стране ЕС уже хотят избавиться от солнечных панелей: от них теперь одни убытки

Как информирует потребительская организация Vereniging Eigen Huis, две энергетические компании — Innova Energie и её дочерняя фирма Gewoon Energie — планируют с 2027 года ввести отрицательные тарифы на обратную подачу электроэнергии. Это связано с решением правительства прекратить действие системы взаимозачета электроэнергии, при которой потребители могли вычитать объем поданной в сеть энергии из объема потребленной. Вместо этого им будут выплачивать фиксированную сумму за каждый киловатт-час, возвращённый в сеть, но одновременно взимать плату за саму подачу.