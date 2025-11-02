В стране ЕС уже хотят избавиться от солнечных панелей: от них теперь одни убытки
Владельцы домов с солнечными панелями вскоре могут столкнуться с ситуацией, когда размер взимаемых сборов превысит доход от продажи избыточной электроэнергии в сеть. Об этом пишут СМИ Нидерландов.
Как информирует потребительская организация Vereniging Eigen Huis, две энергетические компании — Innova Energie и её дочерняя фирма Gewoon Energie — планируют с 2027 года ввести отрицательные тарифы на обратную подачу электроэнергии. Это связано с решением правительства прекратить действие системы взаимозачета электроэнергии, при которой потребители могли вычитать объем поданной в сеть энергии из объема потребленной. Вместо этого им будут выплачивать фиксированную сумму за каждый киловатт-час, возвращённый в сеть, но одновременно взимать плату за саму подачу.
В компании Innova Energie и Gewoon Energie клиенты будут получать компенсацию в размере 5,9 цента за кВт⋅ч, но при этом платить 11,5 цента сбора, что означает убыток в 5,6 цента за каждую единицу энергии, поданную в сеть.
В стране возмущены: людей фактически наказывают финансово за то, что они делают свои дома более экологичными. Конец системы взаимозачета уже замедлил продажи солнечных панелей, а теперь это может привести к тому, что владельцы начнут их демонтировать. При этом владельцам солнечных панелей практически невозможно избежать подачи энергии в сеть.
