Родительские пособия уезжают за границу: Латвия готовит новые ограничения
В Латвии стремительно растёт число граждан третьих стран, получающих родительские пособия. Только за девять месяцев этого года их количество увеличилось на треть, причём всё чаще деньги перечисляются мужчинам, чьи дети живут за пределами страны. Правительство готовит изменения, чтобы ограничить такие выплаты.
В январе-сентябре этого года родительские пособия в Латвии получили 844 гражданина третьих стран, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС).
Среди получателей пособий в этом году были 332 женщины и 512 мужчин.
30% получателей пособий из числа граждан третьих стран были гражданами Украины, 23% - гражданами Узбекистана, 15% - гражданами России, 10% - гражданами Таджикистана.
Для сравнения, за девять месяцев прошлого года родительские пособия в Латвии получили 628 граждан третьих стран, в том числе 337 женщин и 291 мужчина, а в январе-сентябре 2023 года - 421 гражданин третьих стран, в том числе 265 женщин и 156 мужчин.
Как сообщили в ГАСС, за последние годы значительно выросло число получателей родительских пособий среди граждан Узбекистана и Таджикистана, особенно среди мужчин.
Министерство благосостояния также отмечает, что в последние годы резко возросло количество обращений за пособиями от граждан третьих стран, которые приехали в Латвию для работы на определенный срок, а их семьи и дети проживают в другой стране. Действующие нормы позволяют им получать родительское пособие даже после прекращения трудовых отношений и истечения срока действия временного вида на жительство, так как срок предоставления пособия не установлен.
Как сообщили в Минблаге, наблюдается тенденция, что родительское пособие все чаще запрашивают отцы детей - граждане третьих стран, например, Узбекистана и Таджикистана, у которых есть временный вид на жительство в Латвии, а дети проживают с матерью в другой стране.
В результате за счет социальных взносов в Латвии финансируется долгосрочная поддержка семей за рубежом. Кроме того, страховые взносы граждан третьих стран в Латвии весьма незначительны по сравнению с выплаченным родительским пособием.
Минблаг считает, что такая практика не соответствует целям пособия, поэтому планируется ее изменить. Правительство уже одобрило поправки к закону "О страховании по материнству и болезни", которые предусматривают, что родительское пособие будет выплачиваться только за детей, которым в Латвии присвоен персональный код, их статус в Регистре физических лиц активен и они постоянно проживают в Латвии.
Исключение будет касаться лиц, социально застрахованных в Латвии, или членов их семей, которые проживают или работают в другой стране Европейского союза, Швейцарии или государствах Европейской экономической зоны.