Родительские пособия уезжают за границу: Латвия готовит новые ограничения

Министерство благосостояния также отмечает, что в последние годы резко возросло количество обращений за пособиями от граждан третьих стран, которые приехали в Латвию для работы на определенный срок, а их семьи и дети проживают в другой стране. Действующие нормы позволяют им получать родительское пособие даже после прекращения трудовых отношений и истечения срока действия временного вида на жительство, так как срок предоставления пособия не установлен.