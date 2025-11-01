Баш на баш: за пленного россиянина Украина просит у Литвы выдать подозреваемого в госизмене гражданина

Генеральный прокурор Украины заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться вопрос об экстрадиции в Литву украинца Александра Радкевича, осуждённого по делу 13 января 1991 года. Радкевич управлял советским танком во время январских событий в Вильнюсе, во время столкновений между сторонниками восстановления независимости Литвы и военнослужащими ВС СССР. Он заочно приговорён к полутора годам лишения свободы. Мужчина заявил, что не смог присутствовать на судебном заседании по своему делу, потому что воюет на стороне Украины с вторгшейся в его страну Россией. По словам Грунскене, вопрос экстрадиции Радкевича будет обсуждаться, но это «вопрос будущего». «Это вопрос будущего, и я думаю, что сегодня, после пресс-конференции, мы обязательно решим этот вопрос», — сказала Грунскене.