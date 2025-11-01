Баш на баш: за пленного россиянина Украина просит у Литвы выдать подозреваемого в госизмене гражданина
После передачи российского военного, подозреваемого в преступлениях против гражданина Литвы, Киев намерен добиться от Вильнюса экстрадиции украинца, обвиняемого в госизмене.
После того, как Украина передала Литве подозреваемого в военных преступлениях российского военнослужащего, Украина, в свою очередь, будет ходатайствовать о передаче ей подозреваемого в государственной измене украинца, который находится в Литве, говорит прокурор. «На территории Литовской Республики находится гражданин Украины, который, к сожалению, совершил государственную измену в пользу России», — сказал находящийся с визитом в Литве генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Мы будем ходатайствовать и сотрудничать с Генеральной прокуратурой Литвы, чтобы таким же образом добиться его передачи Украине», — отметил он.
Кравченко озвучил эту просьбу на пресс-конференции в пятницу после того, как его литовская коллега Нида Грунскене объявила об экстрадиции в Литву подозреваемого в военных преступлениях российского военнослужащего.
Генеральный прокурор Украины заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться вопрос об экстрадиции в Литву украинца Александра Радкевича, осуждённого по делу 13 января 1991 года. Радкевич управлял советским танком во время январских событий в Вильнюсе, во время столкновений между сторонниками восстановления независимости Литвы и военнослужащими ВС СССР. Он заочно приговорён к полутора годам лишения свободы. Мужчина заявил, что не смог присутствовать на судебном заседании по своему делу, потому что воюет на стороне Украины с вторгшейся в его страну Россией. По словам Грунскене, вопрос экстрадиции Радкевича будет обсуждаться, но это «вопрос будущего». «Это вопрос будущего, и я думаю, что сегодня, после пресс-конференции, мы обязательно решим этот вопрос», — сказала Грунскене.
Радкевич — один из 67 человек, приговорённых к лишению свободы по делу 13 января. Большинство обвиняемых были приговорены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались выдать этих лиц.