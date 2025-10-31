Украина передала Литве пленного российского солдата - его подозревают в пытках
Из Украины в Литву экстрадирован российский военнослужащий, подозреваемый в пытках и унижении гражданина Литвы в фильтрационном лагере в Мелитополе. Это первый подобный случай в расследовании военных преступлений.
Литве передан человек, подозреваемый в совершении военных преступлений против литовца в Украине, сообщила в пятницу генеральный прокурор Нида Грунскене. «29 октября текущего года из Украины в Литву был доставлен и экстрадирован человек, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине против гражданина Литвы», — сообщила Грунскене на пресс-конференции в пятницу. Она назвала это «чрезвычайно важным» результатом досудебного расследования военных преступлений в Украине, проводимого в Литве.
Как указала Грунскене, по данным расследования, с марта по сентябрь 2022 года военнослужащие Вооружённых сил России, в том числе личный состав 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии участвовали в организации так называемого фильтрационного лагеря на учебной базе на территории Мелитопольского военного аэродрома.
«Здесь незаконно содержались под стражей, подвергались пыткам и унижению мирные жители и военнопленные, в том числе гражданин Литовской Республики», — сказала генеральный прокурор.
В августе 2023 года Вооружённые силы Украины задержали старшего матроса указанного полка. «Есть подозрение, что он вместе с другими российскими военнослужащими не только охранял незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных в указанном лагере, но и участвовал в избиениях, пытках, заключении в металлический сейф, удушении до потери сознания, подвешивании со связанными руками, содержании на холоде, обливании холодной водой и нанесении травм электрошоком», — рассказала Грунскене.
Она отметила, что 30 октября Вильнюсский участковый суд задержал переданного Литве подозреваемого на три месяца. Помимо этого лица, в досудебном расследовании, проводимом правоохраной Литвы и Украины, установлено еще несколько российских военнослужащих, которые, по данным прокуратуры, участвовали в преступлениях.
Досудебное расследование, которое в настоящее время ведётся по пяти статьям Уголовного кодекса, было возбуждено Генеральной прокуратурой 1 марта 2022 года.