Украина передала Литве пленного российского солдата - его подозревают в пытках

Литве передан человек, подозреваемый в совершении военных преступлений против литовца в Украине, сообщила в пятницу генеральный прокурор Нида Грунскене. «29 октября текущего года из Украины в Литву был доставлен и экстрадирован человек, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине против гражданина Литвы», — сообщила Грунскене на пресс-конференции в пятницу. Она назвала это «чрезвычайно важным» результатом досудебного расследования военных преступлений в Украине, проводимого в Литве.