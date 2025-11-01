УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО: как раньше мыли трамваи и автобусы в Риге
Несколько десятилетий назад сделать общественный транспорт Риги - трамваи, троллейбусы и автобусы - чистыми и опрятными было гораздо сложнее, чем сейчас, когда помогают автоматические мойки, пылесосы и роботы. В советское время транспорт в депо мыли вручную - с помощью шлангов, щёток и мыльной воды.
Фотографии из исторического фонда предприятия Rīgas satiksme показывают, что работа в любую погоду была нелёгкой, и в мойке участвовали даже сами водители, чтобы привести свою машину в порядок. «Уборщицы тщательно начищали каждое окно и каждый кожзамовый (искусственная кожа) стул, пока всё снова не заблестит. Когда начали вводить моечные установки, это стало большим облегчением для всех работников», — сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Но и сегодня не всё доверено роботам. Работа людей по-прежнему незаменима — крыши трамваев и троллейбусов, а также их салоны очищаются только вручную. Фотографии, которые Rīgas satiksme предлагает читателям Jauns.lv из своего исторического архива, напоминают, насколько важен всегда был человеческий труд — и тогда, и сейчас.
Историческая мойка общественного транспорта Риги
О том, что за чистотой рижского общественного транспорта следила и пресса, свидетельствуют публикации в цифровом пресс-архиве periodika.lv. 15 сентября 1973 года центральная газета Cīņa отвечала читательнице Э. Курcите из Риги: «Управление трамваев и троллейбусов сообщает, что ваше письмо о нечищеных окнах трамваев и троллейбусов рассмотрено на совещании руководящих работников управления. Начальникам трамвайных депо и директорам троллейбусных парков поручено следить за тем, чтобы после механизированной мойки вагонов стёкла окон были вытерты. Персоналу линейного контроля поручено строже следить за выполнением этого указания и в случае нарушений составлять акт для привлечения виновных к ответственности».
Однако с чистотой дела обстояли не так уж блестяще. 29 апреля 1980 года Rīgas Balss писала: «В номере от 28 февраля этого года мы опубликовали письмо нашего читателя Я. Алексеева “Через грязные окна”, в котором он выразил недовольство состоянием рижских автобусов. Заместитель директора Рижского автобусного парка А. Моисеев сообщил нам, что организована бригада для уборки и мойки салонов автобусов. Капитально отремонтирована установка для механической мойки автобусов. В четвёртом квартале этого года планируется установить устройство для механической мойки кузовов автобусов и в филиале автобусного парка Иманта-4».