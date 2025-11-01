УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО: как раньше мыли трамваи и автобусы в Риге

О том, что за чистотой рижского общественного транспорта следила и пресса, свидетельствуют публикации в цифровом пресс-архиве periodika.lv. 15 сентября 1973 года центральная газета Cīņa отвечала читательнице Э. Курcите из Риги: «Управление трамваев и троллейбусов сообщает, что ваше письмо о нечищеных окнах трамваев и троллейбусов рассмотрено на совещании руководящих работников управления. Начальникам трамвайных депо и директорам троллейбусных парков поручено следить за тем, чтобы после механизированной мойки вагонов стёкла окон были вытерты. Персоналу линейного контроля поручено строже следить за выполнением этого указания и в случае нарушений составлять акт для привлечения виновных к ответственности».