Веломаршрут вдоль Даугавы: Рига соединит Кенгарагс с Дарзини и Саласпилсом

«Это соединение вдоль Даугавы долго ждали как жители Саласпилса, так и рижане, поскольку оно обеспечит удобное и безопасное велосипедное и пешеходное соединение. Оно обеспечит доступ из центра Риги в окрестности Дарзини, на дамбу ГЭС и дальше в Саласпилс», — говорит представитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Ото Озолс.