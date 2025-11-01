Променад и веломаршрут вдоль Даугавы: Рига соединит Кенгарагс с Дарзини и Саласпилсом
После многолетнего ожидания в Риге скоро может возобновиться строительство Кенгарагского променада — веломаршрута, который соединит центр города с Саласпилсом, обеспечив безопасный многокилометровый путь для велосипедистов и пешеходов вдоль Даугавы.
Велодорожка, которая идет по променаду в Кенгарагсе в районе Румбулы заканчивается тупиком. Немного дальше находится микрорайон Дарзини, еще дальше — Саласпилс, жители которых хотели бы нормального велосипедного соединения с Ригой. И оно может появиться, сообщает LSM+.
Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы дал проектное задание на разработку, строительство, а также авторский надзор участка велодорожки Центр – Кенгарагс — Румбула — Дарзини. Основной проблемой проекта было отчуждение земли под велодорожку на участке от Румбулы до Дарзини, и эту проблему удалось решить.
«Это соединение вдоль Даугавы долго ждали как жители Саласпилса, так и рижане, поскольку оно обеспечит удобное и безопасное велосипедное и пешеходное соединение. Оно обеспечит доступ из центра Риги в окрестности Дарзини, на дамбу ГЭС и дальше в Саласпилс», — говорит представитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Ото Озолс.
Участок велодорожки протяженностью два с половиной километра протянется от адреса Румбас, 88, в Румбуле до улицы Яньогу в Дарзини. «В рамках проекта планируется построить пешеходную и велоинфраструктуру вдоль Даугавы. Зоны отдыха, где можно передохнуть и там же будет доступ к воде, где можно искупаться», — рассказывает Ото Озолс.
Согласно плану, строительство должно начаться в следующем году, и продлиться примерно 9 месяцев.