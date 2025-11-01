Враг не пройдет: Латвия закупает испанские противотанковые мины
Латвия укрепляет обороноспособность: министр обороны Андрис Спрудс во время визита в Испанию подписал договор о закупке противотанковых мин C-5 у компании Rheinmetall Expal Munitions. Сделка с испанскими партнерами станет важным шагом в усилении национальной безопасности и расширении военного сотрудничества.
Противотанковые мины C-5 оснащены мощным взрывным зарядом, эффективно препятствующим продвижению бронетехники, и служат важным элементом для сдерживания противника.
Глава Минобороны подчеркнул, что этот договор и последующее сотрудничество с испанской оборонной промышленностью существенно усилят оборонные возможности Латвии и обеспечат дополнительные гарантии безопасности. Противотанковые мины значительно повысят способность Национальных вооруженных сил ограничивать мобильность противника на поле боя.
В четверг Спрудс также встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернандес, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
Во время встречи обсуждалось привлечение партнеров к закупке разработанных специально для Латвии модификаций боевых машин пехоты Ascod Hunter с использованием европейского механизма укрепления обороны SAFE. Обсуждалось также расширение присутствия вооруженных сил Испании в Латвии, возможности дальнейшего сотрудничества в рамках совместных закупок и взаимодействие оборонных предприятий двух стран.
Министр также посетил предприятие GDELS-Santa Bárbara Sistemas, где ознакомился с процессом производства боевых машин Hunter.
Как сообщалось, в январе этого года Министерство обороны подписало с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas договор о поставке 42 боевых машин пехоты Hunter, а в июне было заключено дополнительное соглашение на поставку еще 42 машин.
Испания входит в число 13 стран, военнослужащие которой служат в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО. В июне 2022 года на авиабазе Национальных вооруженных сил в Лиелварде была размещен испанский зенитно-ракетный комплекс Nasams.