Стало известно, почему Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште
По информации Financial Times (FT), Соединенные Штаты отменили планировавшуюся встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште из-за жестких требований Москвы, касавшихся Украины. Решение было принято после "напряженного телефонного разговора" госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишет издание, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Разговор состоялся после того как Кремль направил Белому дому меморандум с изложением своей позиции по Украине на фоне готовившегося саммита в Будапеште. Рубио обсудил документ с Лавровым и по итогам консультаций дал понять Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам и встречу с Путиным в Будапеште проводить бесполезно, добавила Financial Times.
По данным источников газеты, максималистские требования Москвы ничуть не изменились - помимо сдачи Донбасса без боя, Кремль настаивает на устранении того, что Путин называет "первопричинами" полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди таких требований было ограничение численности ВСУ и гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.
Трамп в середине октября анонсировал встречу с Путиным в Будапеште после телефонного разговора, состоявшегося на фоне готовящегося приезда в США президента Украины Владимира Зеленского и обсуждения поставок Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk.
Уже через несколько дней после этого появились сообщения, что подготовка встречи откладывается, а 23 октября Трамп подтвердил ее отмену. Позже он заявил, что не будет рассматривать возможность встречи с Путиным до тех пор, пока тот не будет готов к заключению договоренностей об окончании войны РФ против Украины.