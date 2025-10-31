Ассоциации латвийских СМИ выступают против реформы Фонда поддержки медиа
Ассоциация вещательных организаций Латвии и Ассоциация издателей прессы не поддерживают предложенные Министерством культуры изменения в работе Фонда поддержки медиа. По их мнению, объединение финансирования в один лот создаст риски для разнообразия медиасреды и может оставить часть СМИ без необходимой поддержки.
В ответ на публикации двух новостных порталов — Delfi и TVNET — о поддержке предложенных Министерством культуры изменений в работе Фонда поддержки медиа (MAF), Ассоциация вещательных организаций Латвии и Ассоциация издателей прессы Латвии — организации, представляющие более 20 национальных медиакомпаний, — заявляют, что не поддерживают данные изменения.
Исполнительный директор Ассоциации вещательных организаций Латвии Кристер Плешаков подчеркивает: «Чтобы достичь цели, поставленной Министерством культуры — повысить качество проектов, поддерживаемых Фондом поддержки медиа, — по нашему мнению, необходимо целенаправленно работать над совершенствованием порядка оценки, а не создавать систему, которая несет риски для разнообразия медиасреды. Предложенное решение объединить доступное финансирование для СМИ в один лот может оставить отдельные сегменты медиа без поддержки или с незначительной поддержкой для создания общественно значимого контента».
«Отношение в отрасли к предлагаемым изменениям неоднозначное. Мы призываем Министерство культуры продолжить работу над улучшением деятельности Фонда поддержки медиа и разработать решение, которое действительно поможет достичь целей, определенных в медиа-политике. Однако дискуссии не должны задерживать своевременное объявление программ Фонда поддержки медиа. Мы считаем, что наилучшее решение — сохранить стабильность в медиасреде, в 2026 году продолжить реализацию программ Фонда поддержки медиа в их нынешнем порядке, сформированном в результате продолжительных обсуждений, и не останавливать начатую в этом году работу по совершенствованию программ поддержки на последующие годы», - заявляют Ассоциация вещательных организаций Латвии и Ассоциация издателей прессы Латвии.