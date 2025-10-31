Ассоциации латвийских СМИ выступают против реформы Фонда поддержки медиа

«Отношение в отрасли к предлагаемым изменениям неоднозначное. Мы призываем Министерство культуры продолжить работу над улучшением деятельности Фонда поддержки медиа и разработать решение, которое действительно поможет достичь целей, определенных в медиа-политике. Однако дискуссии не должны задерживать своевременное объявление программ Фонда поддержки медиа. Мы считаем, что наилучшее решение — сохранить стабильность в медиасреде, в 2026 году продолжить реализацию программ Фонда поддержки медиа в их нынешнем порядке, сформированном в результате продолжительных обсуждений, и не останавливать начатую в этом году работу по совершенствованию программ поддержки на последующие годы», - заявляют Ассоциация вещательных организаций Латвии и Ассоциация издателей прессы Латвии.