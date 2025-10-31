Грузы, которые шли через Литву, могут пойти через Латвию из-за решения Вильнюса

Ранее стало известно, что Литва на месяц закрыла границу с Беларусью. Как сообщают белорусские СМИ, автомобильные грузоперевозчики до последнего надеялись на открытие литовской границы и не перенаправляли потоки грузов через Польшу или Латвию. Теперь, по мнению экспертов, спрос на эти альтернативные маршруты, как и стоимость доставки, будет расти.