Грузы, которые шли через Литву, могут пойти через Латвию из-за решения Вильнюса
фото: LETA
КПП "Патарниеки" в Латвии продолжает принимать транспорт, следующий из Беларуси.
Белорусские СМИ сообщают, что после закрытия Литвой границы с Беларусью в стране запускают новый маршрут доставки грузов из Беларуси в Калининградскую область РФ через Санкт-Петербург. Кроме того, часть грузов из Беларуси теперь будет перенаправлена через Латвию и Польшу, которые свои границы не закрыли полностью.

Грузы будут везти из Беларуси поездом до порта в Санкт-Петербурге, а оттуда на пароме без перегрузки в Калининград. Срок доставки ориентировочно займет 10 дней.

Ранее стало известно, что Литва на месяц закрыла границу с Беларусью. Как сообщают белорусские СМИ, автомобильные грузоперевозчики до последнего надеялись на открытие литовской границы и не перенаправляли потоки грузов через Польшу или Латвию. Теперь, по мнению экспертов, спрос на эти альтернативные маршруты, как и стоимость доставки, будет расти. 

Тем временем, как писал Otkrito.lv, Беларусь продолжает провокации - работа аэропорта Вильнюса в четверг вечером снова была нарушена из-за запуска с белорусской стороны воздушных зондов.

