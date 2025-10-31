Стакис входит в галерею мэров Риги с фотопортретом вместо картины

Согласно внутренним правилам Рижской думы, в портретной галерее председателей по окончании их полномочий может быть размещен официальный портрет бывшего мэра Риги - фотография или картина. Эти правила были изменены в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в галерее бывших держателей ключей от города.