Стакис входит в галерею мэров Риги с фотопортретом вместо картины
В Рижской думе сегодня откроют фотопортрет бывшего мэра Мартиньша Стакиса — впервые вместо живописного полотна в галерее будет представлена фотография, созданная мастером фотоискусства Янисом Дейнатсом.
В продолжение традиции Рижской думы сегодня в Ратуше будет открыт портрет бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса, который дополнит историческую галерею портретов председателей Рижской думы, однако на этот раз вместо живописного полотна изготовлен первый фотопортрет.
Как сообщили в Рижской думе, открытие фотопортрета Стакиса состоится в 12 часов на первом этаже Рижской думы, в фойе перед портретным залом. Автор официального портрета - фотограф Янис Дейнатс, занимающийся фотоискусством с 1989 года. В Латвии организовано несколько выставок работ Дейнатса.
Согласно внутренним правилам Рижской думы, в портретной галерее председателей по окончании их полномочий может быть размещен официальный портрет бывшего мэра Риги - фотография или картина. Эти правила были изменены в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в галерее бывших держателей ключей от города.
Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.