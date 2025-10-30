Осень готовит сюрприз: какую погоду принесет начало ноября

В начале последней недели октября под влиянием циклона дождь шел почти каждый день, охватывая практически всю территорию страны. Вторая половина недели также пройдет под знаком осенней дождливой и преимущественно серой погоды, но в начале следующей недели количество осадков постепенно уменьшится, и станет суше и солнечнее.