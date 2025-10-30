Осень готовит сюрприз: какую погоду принесет начало ноября
По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в конце октября в стране время от времени будет идти дождь, однако в первой половине следующей недели осадки прекратятся.
В начале последней недели октября под влиянием циклона дождь шел почти каждый день, охватывая практически всю территорию страны. Вторая половина недели также пройдет под знаком осенней дождливой и преимущественно серой погоды, но в начале следующей недели количество осадков постепенно уменьшится, и станет суше и солнечнее.
1 ноября небольшой дождь ожидается только местами, однако уже в воскресенье дожди охватят большую часть страны. Ночью и утром местами будет туман, а ветер — слабый или умеренный западный, северо-западный, который в субботу утром сменится на южный.
В выходные ночами температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а днём поднимется до +8…+13 градусов.
В первой половине следующей недели над Латвией начнёт укрепляться влияние антициклона. В понедельник ожидается более дождливая погода, но в последующие дни осадки прекратятся, и станет относительно сухо. Ночами температура не опустится ниже +4 градусов, а днём не превысит +10…+12 градусов.