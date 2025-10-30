Приставил нож к горлу продавщицы и угрожал убить - грабитель в центре Риги действовал в стиле 90-х

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за разбой. Теперь против него начаты два уголовных процесса по первой части статьи 176 Уголовного закона — за ограбление, связанное с насилием или угрозой насилия. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, либо ограничение свободы, общественные работы, надзор пробации или денежный штраф, с конфискацией имущества или без неё.