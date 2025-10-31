Каждая шестая молодая мать в Латвии сталкивается с заболеванием, о котором редко говорят
В Латвии 18% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией — выше, чем в среднем по Европе. Исследование RSU и Рижского роддома выявило ключевые факторы риска и адаптировало инструменты для ранней диагностики.
Согласно исследованию, проведённому Рижским университетом Страдиня (RSU) и Рижским родильным домом (RDzN), в Латвии от послеродовой депрессии страдает 18% женщин, недавно ставших матерями. Этот показатель выше, чем в среднем по Европе: в Западной Европе депрессию переживают 12,9% женщин, а в Восточной Европе — 16,6%.
В течение года были опрошены все женщины, которые приходили на амбулаторный приём к гинекологу в 4–6 недель после родов.
По результатам исследования, у 40% участниц симптомы депрессии достигли уровня заболевания, а 30% женщин, у которых были выявлены признаки тревоги или депрессии, отказались от дальнейших консультаций или не были доступны для углублённого обследования у психиатра.
Учёные отмечают, что риск развития послеродовой депрессии выше у женщин, переживших осложнения при родах или страдающих от нарушений сна после родов. В группу риска также входят женщины, у которых уже есть другие психические расстройства, которые испытывали сильный стресс во время беременности, а также те, кто не получал эмоциональной поддержки от партнёра или близких. Среди других факторов названы отсутствие признания роли матери, низкая уверенность в себе, неудовлетворённость уходом во время родов и после них, а также малый вес новорождённого (менее 2,5 кг).
Одним из защитных факторов является практическая помощь и поддержка партнёра или родственников как во время беременности, так и после родов. Некоторые выявленные факторы совпадают с результатами зарубежных исследований, однако в Латвии есть и специфические особенности, например, возраст матери или первая беременность.
В рамках исследования специалисты определили распространённость послеродовой депрессии, основные факторы риска, адаптировали два скрининговых инструмента и изучили мнение женщин о новом предложенном подходе к уходу. С подробными результатами планируется ознакомить Министерство здравоохранения, семейных врачей, профессиональные ассоциации, академическую среду, НПО и широкую общественность. Также готовятся научные публикации.