Каждая шестая молодая мать в Латвии сталкивается с заболеванием, о котором редко говорят

Учёные отмечают, что риск развития послеродовой депрессии выше у женщин, переживших осложнения при родах или страдающих от нарушений сна после родов. В группу риска также входят женщины, у которых уже есть другие психические расстройства, которые испытывали сильный стресс во время беременности, а также те, кто не получал эмоциональной поддержки от партнёра или близких. Среди других факторов названы отсутствие признания роли матери, низкая уверенность в себе, неудовлетворённость уходом во время родов и после них, а также малый вес новорождённого (менее 2,5 кг).