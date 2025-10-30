Блогер Варламов выпустил новое аналитическое видео - может ли Россия напасть на Латвию и другие страны Балтии?

В своём видео, продолжающемся более часа, Варламов рассказывает о том, как Балтийское море постепенно превращается в зону повышенной напряжённости. По его словам, в последние годы там участились инциденты с дронами, самолётами и подводной инфраструктурой, а Евросоюз уже обвиняет Россию в ведении гибридной войны в регионе.