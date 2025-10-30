Блогер Варламов выпустил новое аналитическое видео - может ли Россия напасть на Латвию и другие страны Балтии?
Илья Варламов в новом видео анализирует вероятность конфликта России с НАТО и риски для стран Балтии. Каковы же прогнозы российского оппозиционного блогера и аналитика?
Оппозиционный российский блогер и общественный деятель Илья Варламов выпустил новый аналитический видеоролик, в котором подробно разбирает вопрос, вызывающий беспокойство у многих жителей Латвии и других стран Балтии — может ли Россия решиться на открытое столкновение с НАТО, напав на одно или несколько балтийских государств.
В своём видео, продолжающемся более часа, Варламов рассказывает о том, как Балтийское море постепенно превращается в зону повышенной напряжённости. По его словам, в последние годы там участились инциденты с дронами, самолётами и подводной инфраструктурой, а Евросоюз уже обвиняет Россию в ведении гибридной войны в регионе.
Блогер отмечает, что НАТО и страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — всерьёз рассматривают сценарий возможного вооружённого конфликта уже в ближайшие годы. В видео он анализирует, насколько Россия готова к крупной войне, какие столкновения и провокации уже происходят в регионе, а также зачем Кремлю может понадобиться новое военное вторжение.
Отдельное внимание Варламов уделяет сценарию гипотетического вторжения под названием «Таллин за 24 часа». Он рассматривает, смогла бы ли Россия захватить столицы стран Балтии — Таллин, Ригу или Вильнюс — за одни сутки, и как отреагировал бы блок НАТО в случае подобного нападения.