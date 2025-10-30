"Мы не потерпим никаких гибридных атак": границы с Беларусью в Литве и Польше закрыты

После решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы по открытию пограничных переходов с этой страной, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. "Вчера я разговаривала с премьером Польши по телефону. Это был очень подробный, всесторонний разговор, и мы решили, что польский премьер отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем действия сообща, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила глава правительства на пресс-конференции в Риге, куда он в четверг прибыла с визитом.