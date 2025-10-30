Санкции против "Лукойла" и "Роснефти": грозит ли Латвии рост цен на топливо?
Санкции против российских нефтегазовых компаний вызвали кратковременный рост цен на нефть, но рынок быстро стабилизировался. Для Латвии это означает, что топливо не подорожает, а глобальные цены останутся на текущем уровне.
Введение санкций против нефтегазового сектора России - не та сфера, где решения принимаются быстро - ни в Евросоюзе, ни за океаном. Хотя с начала войны России против Украины структура нефтяного рынка изменилась, Россия по-прежнему играет значительную роль в мировой добыче нефти, сообщает Tvnet.lv.
После объявления санкций против "Лукойла" и "Роснефти" цена на нефть выросла с 62 до 66-67 долларов за баррель, хотя это и нельзя назвать резким скачком. Поначалу реакция рынка была бурной, но вскоре затихла. Уже во вторник утром цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки 64 доллара за баррель.
Санкции были введены в момент, когда удары Украины уже вывели из строя около пятой части нефтеперерабатывающих мощностей России. Это, безусловно, является серьезной проблемой для самой России, но не для остального мира, пока есть нефть для производства топлива. Однако санкции против упомянутых компаний означают проблемы с поставками сырой нефти. Тем не менее цены на нее быстро скорректировались вниз, подтверждая тенденцию последних трех лет - рост стоимости нефти никогда не бывает устойчивым, и общая динамика остается нисходящей.
Латвия пока может чувствовать себя относительно спокойно - повышения цен на топливо из-за колебаний цен нефти не прогнозируется. Для России санкции означают уменьшение возможностей финансировать производство вооружения и военные действия в Украине. То, как будет развиваться ситуация на мировом нефтерынке и как это повлияет на цены топлива в Латвии, во многом зависит от действий других крупных экспортеров нефти. Ослабление роли России позволит им воздерживаться от сокращения добычи, направленного на поддержание цен, потому уровень цен, вероятно, останется близким к нынешнему.