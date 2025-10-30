Санкции против "Лукойла" и "Роснефти": грозит ли Латвии рост цен на топливо?

Санкции были введены в момент, когда удары Украины уже вывели из строя около пятой части нефтеперерабатывающих мощностей России. Это, безусловно, является серьезной проблемой для самой России, но не для остального мира, пока есть нефть для производства топлива. Однако санкции против упомянутых компаний означают проблемы с поставками сырой нефти. Тем не менее цены на нее быстро скорректировались вниз, подтверждая тенденцию последних трех лет - рост стоимости нефти никогда не бывает устойчивым, и общая динамика остается нисходящей.