Цены на сладости и другие лакомства на Центральном рынке (2025)
ФОТО: а вы готовы к Хэллоуину? Цены на сладости и другие лакомства на Центральном рынке
В преддверии самых "жутких" праздников года портал Otkrito.lv заглянул на Рижский Центральный рынок, чтобы узнать, какой там ассортимент и цены.
Если осенью хочется перекусить орешками, на рынке их великое множество. Одни из самых дорогих — макадамия и бразильские орехи, стоящие 32 евро за килограмм. Немало стоят и орехи пекан — 22,80 евро/кг. Кешью продаются по цене от 10,50 до 15 евро за килограмм, грецкие орехи — от 13 до 18,50 евро, фундук — 16,80 евро/кг.
Среди сухофруктов чернослив из Узбекистана стоит 6,80 евро за килограмм, а из Чили — 9,50 евро. Изюм — от 4,20 до 13 евро (за сорта без косточек). Сушеная клюква стоит 8,50 евро/кг. Персики и груши без сахара — 12 евро/кг.
Среди других лакомств ананасовые и папайевые кубики продаются по 9,80 евро/кг, сушеное манго — 9,80 евро/кг, дольки грейпфрута — 7,80 евро/кг, сладкие апельсины в сиропе — 6,80 евро/кг. Чурчхела — 2,50 евро за 100 граммов.
Любителям конфет, готовящимся к Хэллоуину, предлагается широкий выбор — от шоколадных до леденцов. Например, конфеты Gotiņa и Sweet Drop стоят 6,80 евро/кг, желейные конфеты Crazy Bee — 7,50 евро/кг, леденцы карамельные — 6,80 евро/кг.
Цена на тыквы — от 1,20 до 2,50 евро за килограмм. Чтобы купить подходящую для вырезания, придется потратить как минимум шесть евро. К счастью, таких огромных тыкв, как на ежегодном взвешивании в Верманском парке, за которые пришлось бы выложить целое состояние, на Центральном рынке замечено не было.