Только не падайте! Подсчитано, сколько благодаря правительству должен каждый житель Латвии
В Латвии к концу июня этого года государственный долг на одного жителя составил 10 600 евро, свидетельствуют опубликованные данные Совета по фискальной дисциплине (FDP).
При пересчете общего государственного долга на одного жителя самый высокий показатель в Европе оказался в Бельгии — 56 400 евро, а наименьший — в Болгарии и Эстонии — соответственно 4400 и 6900 евро, сообщает FDP.
Латвия по-прежнему находится среди стран с относительно низким уровнем государственного долга — 48% от внутреннего валового продукта (ВВП), выполняя Маастрихтский критерий — поддерживать долг ниже 60% от ВВП, отмечает FDP.
На 2025 год прогнозируется рост долга до 49% от ВВП, а в последующие годы ожидается его более стремительное увеличение — в 2026 году долг может достичь 51% от ВВП, а в 2027–2028 годах — 55% от ВВП.
FDP также указывает, что доля расходов на обслуживание долга по отношению к ВВП продолжит расти. Процентные выплаты в 2025 году запланированы на уровне 519 миллионов евро, или 1,2% от ВВП, в 2026 году — 617 миллионов евро, или 1,4% от ВВП. В 2027–2028 годах расходы на проценты в государственном бюджете составят 1,5% от ВВП, однако в номинальном выражении они продолжат увеличиваться — до 700 миллионов евро в 2027 году и 736 миллионов евро в 2028 году.
Среди европейских стран наибольшее соотношение долга к ВВП зафиксировано в Греции (151,2%), а наименьшее — в Эстонии (23,2%).
FDP поясняет, что в семи из 15 стран, где долг ниже 60% от ВВП — так называемых странах с низким уровнем долга, — его объем в процентных пунктах уменьшился по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Наибольшее сокращение произошло в Ирландии (на 7,2 процентного пункта) и Дании (на 3,4 процентного пункта). В среднем в этих семи странах долг снизился на 2,1 процентного пункта.
В остальных восьми странах с низким уровнем долга он, напротив, увеличился — в среднем на 3,1 процентного пункта.
В странах с высоким уровнем долга (всего 13) объем долга уменьшился в пяти из них — в среднем на 3,9 процентного пункта. Наибольшее снижение наблюдалось в Греции (на 8,9 пунктов) и на Кипре (на 6,5 пунктов). Однако в восьми странах с высоким долгом показатель вырос — в среднем на 2,4 пункта, в том числе в Финляндии — на 7,8 пункта, во Франции — на 3,5 пункта, в Словакии — на 2,7 пункта и в Италии — на 2,3 пункта.