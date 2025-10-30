Только не падайте! Подсчитано, сколько благодаря правительству должен каждый житель Латвии

FDP также указывает, что доля расходов на обслуживание долга по отношению к ВВП продолжит расти. Процентные выплаты в 2025 году запланированы на уровне 519 миллионов евро, или 1,2% от ВВП, в 2026 году — 617 миллионов евро, или 1,4% от ВВП. В 2027–2028 годах расходы на проценты в государственном бюджете составят 1,5% от ВВП, однако в номинальном выражении они продолжат увеличиваться — до 700 миллионов евро в 2027 году и 736 миллионов евро в 2028 году.