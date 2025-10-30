Погоня за двойником: латвийская семья на дороге встретила машину с номерами, идентичными их собственным. Как такое может быть?
Поездка за колбасой обернулась для латвийской семьи настоящим детективом: они столкнулись с автомобилем, полностью скопировавшим их номерной знак, что привело к погоне, ДТП и задержанию нарушителя.
Обычный день для одной латвийской семьи неожиданно превратился в настоящее расследование.
«Сегодня просто ехали за колбасой для мясного салата после торгового центра. Слушали музыку, болтали о своём. Ничего особенного…» — рассказывает в соцсетях женщина, ставшая участницей необычного происшествия.
На развороте у дома ее муж вдруг заметил впереди автомобиль с такими же цифрами на номере, как у их собственной машины. «Смотри на номер», — сказал он. Сначала супруга не придала этому значения, но затем поняла, что совпадают не только цифры, но и буквы. «И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами!» — вспоминает она.
Попытка выяснить, что происходит, обернулась погоней. Семья обогнала подозрительный автомобиль, но водитель никак не реагировал, а затем стал подрезать и уехал вперёд. Через пару перекрёстков его удалось догнать. Муж женщины вышел из машины, чтобы разобраться, но в этот момент нарушитель врезался в стоявший впереди автомобиль.
Поначалу мужчина-мошенник молчал и не отвечал ни на один вопрос, а потом совершенно спокойно признался, что номер заказал на AliExpress.
Как позже выяснилось, техосмотр у него не был пройден с июня, платить за него водитель не собирался. Вместо этого он решил просто найти в своём районе такую же машину и скопировать её номерной знак. «Ну вот почему именно нашу?!» — удивляется хозяйка автомобиля.
Разбирательства с полицией заняли около трёх часов. В итоге нарушитель был доставлен в изолятор, а его машину отправили на штрафстоянку.