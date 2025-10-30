"По левой стороне обгоняет фура, сзади врезается автобус..." Подробности ДТП с мусоровозом на Лиепайском шоссе
В среду утром на Лиепайском шоссе, недалеко от хлебозавода Lāči, столкнулись мусоровоз и междугородний автобус с пассажирами. Удар был сильным, но, к счастью, никто не пострадал.
Передняя часть автобуса получила серьёзные повреждения, особенно правая сторона кабины — именно это спасло водителя от травм. Выбраться из деформированной кабины ему помог водитель другого автобуса, ехавшего навстречу. ДТП произошло, когда автобус следовал по маршруту из Риги в Лиепаю, сообщает «Degpunktā».
Водитель автобуса по имени Улдис рассказал, что впереди него ехал грузовик, а ещё дальше — мусоровоз, который неожиданно резко затормозил. Сам Улдис этого манёвра не заметил, а грузовик, шедший перед ним, успел уйти в сторону.
«Мне уже некуда было деваться — навстречу шёл другой грузовик. Тормозил, как мог. В итоге удар пришёлся в правую сторону автобуса. Слава богу, на тех местах никто не сидел», — сказал водитель.
На место происшествия прибыл представитель компании Liepājas autobusu parks, чтобы поддержать водителя и оформить документы. В момент аварии в автобусе находилось шесть пассажиров. Никто не пострадал, однако троим была проведена профилактическая проверка здоровья.
Водитель мусоровоза Илья рассказал, что как раз остановился у частного дома, когда почувствовал удар сзади:
«Я ехал в Лиепаю собирать мусор. Перед Даудери остановился — там мой пункт. За 80 метров включил поворотник, потом аварийку. Всё по правилам. Грузчик уже открывал дверь, чтобы выйти, как вдруг вижу — нас по левой стороне обгоняет фура, даже не остановилась. И в тот же момент сзади врезается автобус», — говорит он.
Инструкторы школы безопасного вождения напоминают: на шоссе важно соблюдать дистанцию не менее пяти секунд, то есть около 140 метров при скорости 90 км/ч. Это минимальное расстояние, необходимое, чтобы успеть затормозить до препятствия при сухом покрытии дороги.