"По левой стороне обгоняет фура, сзади врезается автобус..." Подробности ДТП с мусоровозом на Лиепайском шоссе

«Я ехал в Лиепаю собирать мусор. Перед Даудери остановился — там мой пункт. За 80 метров включил поворотник, потом аварийку. Всё по правилам. Грузчик уже открывал дверь, чтобы выйти, как вдруг вижу — нас по левой стороне обгоняет фура, даже не остановилась. И в тот же момент сзади врезается автобус», — говорит он.