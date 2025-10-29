Латвия не планирует закрывать границу с Беларусью - этот вопрос не стоит на повестке дня
Латвийское правительство не рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью, несмотря на аналогичные меры, предпринятые Литвой. В Кабмине подчеркнули, что ситуация контролируется, а решения принимаются исходя из национальных интересов и безопасности.
На повестке дня латвийского правительства сейчас не стоит вопрос о закрытии границы с Беларусью, подтвердила агентству LETA советник премьер-министра Эвики Силини Анна Удре.
Как сообщалось, в связи с тем, что на прошлой неделе в Литве был зарегистрирован рост количества контрабандных метеозондов из Беларуси и была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы в среду решило до 30 ноября закрыть государственную границу с Беларусью, установив исключения для отдельных групп путешественников.
По решению кабинета министров пограничный переход "Шальчининкай-Бенякони" полностью закрывается. Движение через пограничный переход "Мядининкай-Каменный Лог" ограничивается.
Запрет на движение через этот переход не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по документам упрощенного транзита, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.
Он также не распространяется на граждан государства Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.
Решение будет действовать до 30 ноября, после чего Кабмин решит, продлить ли срок действия запрета.
На прошлой неделе аэропорты Литвы четыре раза закрывались из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет. Это затронуло в общей сложности более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.
Армии дано разрешение сбивать такие объекты. В свою очередь, президент Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку белорусских товаров по схеме калининградского транзита и призвал ЕС коллективно реагировать на исходящую от аэрозондов угрозу.