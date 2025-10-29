Латвия не планирует закрывать границу с Беларусью - этот вопрос не стоит на повестке дня

Как сообщалось, в связи с тем, что на прошлой неделе в Литве был зарегистрирован рост количества контрабандных метеозондов из Беларуси и была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы в среду решило до 30 ноября закрыть государственную границу с Беларусью, установив исключения для отдельных групп путешественников.