Отделение почты в Лимбажи переедет в новые помещения

До сих пор почтовое отделение Лимбажи находилось на улице Цесу, 22, однако с 6 ноября оно переедет на улицу Ригас, 7, где в течение этого года планируется также открыть филиал банка Citadele. Почтовое отделение будет обслуживать клиентов каждый рабочий день с 8:00 до 18:00.