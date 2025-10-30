Отделение почты в Лимбажи переедет в новые помещения
C 6 ноября жители Лимбажи будут получать услуги Latvijas Pasts в новом месте.
С 6 ноября жители Лимбажи смогут получать услуги Latvijas Pasts в новом месте в самом центре города, по адресу улица Ригас, 7.
До сих пор почтовое отделение Лимбажи находилось на улице Цесу, 22, однако с 6 ноября оно переедет на улицу Ригас, 7, где в течение этого года планируется также открыть филиал банка Citadele. Почтовое отделение будет обслуживать клиентов каждый рабочий день с 8:00 до 18:00.
Новое расположение — рядом с рынком, домом культуры и муниципалитетом — легко доступно как пешеходам, так и автомобилистам. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.
В Лимбажском крае услуги Latvijas Pasts также предоставляются в почтовых отделениях Скулте ("Мандагас", Мандегас, Скултская волость), Алои (улица Калею, 3a, Алоя), Салацгривы (улица Ригас, 2, Салацгрива), Айнажи (улица Валдемара, 50, Айнажи) и Стайцеле (улица Лиела, 7, Стайцеле). Жители за пределами центра региона могут бесплатно воспользоваться услугой «Почтальон на дом»: все услуги, предлагаемые в клиентских центрах и почтовых отделениях, доступны по месту жительства.