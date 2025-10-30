Объявлено, что безопасность жителей Латвии в электронной среде еще никогда не была под такой угрозой, как сейчас

Руководитель Cert.lv подчеркнула, что одним из важнейших достижений этого года стало внедрение в Латвии директивы Европейского Союза о безопасности сетей и информационных систем (NIS2). Латвия — одна из немногих стран, внедривших директиву до установленного срока. Кроме того, в сфере образования реализованы несколько проектов, способствующих развитию, аккредитована техническая программа по кибербезопасности в одном из вузов, а также осуществлены другие университетские инициативы.