Объявлено, что безопасность жителей Латвии в электронной среде еще никогда не была под такой угрозой, как сейчас
В этом году в Латвии зафиксировано наибольшее количество киберинцидентов за всё время наблюдений, заявила руководитель латвийского института по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv Байба Кашкина.
По её словам, ситуация с кибербезопасностью в стране остаётся сложной — системы постоянно подвергаются атакам, однако благодаря многоуровневой защите и профессиональной работе удаётся успешно предотвратить большинство из них.
«В этом году количество зарегистрированных инцидентов стало самым большим за всё время. Это прямое подтверждение того, что наша работа столь же важна, как никогда прежде. Нам необходимо продолжать адаптироваться, совершенствоваться и вместе сохранять устойчивость», — отметила Кашкина.
Руководитель Cert.lv подчеркнула, что одним из важнейших достижений этого года стало внедрение в Латвии директивы Европейского Союза о безопасности сетей и информационных систем (NIS2). Латвия — одна из немногих стран, внедривших директиву до установленного срока. Кроме того, в сфере образования реализованы несколько проектов, способствующих развитию, аккредитована техническая программа по кибербезопасности в одном из вузов, а также осуществлены другие университетские инициативы.
Одновременно Cert.lv продолжает работу над созданием Центра оперативной безопасности и повышением возможностей по предотвращению и анализу угроз.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, хакеры атаковали латвийские информационные системы, связанные с культурой.