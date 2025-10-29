Wizz Air предлагает год безлимитных перелетов за 499 евро - какие минусы у этого "авиапроездного"?

Программа рассчитана на опытных и гибких путешественников, поскольку бронирование возможно лишь за 72 часа до рейса, и никто не может гарантировать место: всё зависит от того, сколько мест останется после продажи обычных билетов. Тем не менее Wizz Air отмечает, что среднее число перелётов участников составляет около 9 в год.