Wizz Air предлагает год безлимитных перелетов за 499 евро - какие минусы у этого "авиапроездного"?
Wizz Air запускает третью волну программы "All You Can Fly", предлагая годовой "абонемент" с доступом к неограниченному числу перелетов по фиксированной цене.
В усиливающейся конкуренции среди бюджетных авиаперевозчиков компания Wizz Air решила сделать прорыв: она объявила запуск третьей волны своей революционной программы «All You Can Fly», предлагающей годовой доступ к многочисленным перелётам по фиксированной цене. За 499 € в год участник получает возможность совершать сколько угодно перелётов по маршрутам Wizz Air, доплачивая лишь за каждый вылет фиксированный сбор в размере 9,99 €.
Программа рассчитана на опытных и гибких путешественников, поскольку бронирование возможно лишь за 72 часа до рейса, и никто не может гарантировать место: всё зависит от того, сколько мест останется после продажи обычных билетов. Тем не менее Wizz Air отмечает, что среднее число перелётов участников составляет около 9 в год.
На фоне роста цен на путешествия Wizz Air подчёркивает, что хочет переосмыслить бюджетные перелёты: «доступная цена должна сопровождаться высоким качеством операций и сервиса». Летом компания достигла рекордных показателей: значительное улучшение пунктуальности, более эффективные обороты самолётов, а также запуск 250 новых маршрутов.
Однако эксперты отмечают: программа подходит не всем. Она наиболее выгодна тем, кто может путешествовать спонтанно, без фиксированных дат, и не возражает против минимального сервиса и ограниченной брони. Для тех, кто планирует отпуск заранее, выбирает конкретные направления или нуждается в гарантированных местах, скорее всего, будет удобнее традиционный билет.
В целом, предложение «All You Can Fly» выглядит как смелый шаг в сторону модели подписки для авиапутешествий — и Wizz Air явно рассчитывает, что именно такие гибкие путешественники станут новой целевой аудиторией.