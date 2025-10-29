ФОТО: королевский этикет, избранная публика и тосты с шампанским - в Рижском замке с размахом отметили визит короля Дании

Перед ужином у Рижского замка прошла официальная церемония встречи монархов и совместная фотосессия с президентом Латвии, после чего состоялись переговоры между латвийской и датской делегациями. Затем король Фредерик X и королева Мэри возложили цветы к памятнику Свободы и встретились с председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней. Во второй половине дня они посетили Музей оккупации Латвии, Латвийскую академию культуры и квартал в стиле модерн (югендстиль) на улице Альберта.