Государственный ужин в честь визита короля Дании Фредерика X и королевы Мэри в Латвию
28 октября в Рижском замке состоялся государственный ужин, организованный президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в честь государственного визита короля Дании Фредерика ...
ФОТО: королевский этикет, избранная публика и тосты с шампанским - в Рижском замке с размахом отметили визит короля Дании
Вчера, 28 октября, в Рижском замке состоялся государственный ужин, организованный президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в честь государственного визита короля Дании Фредерика X и королевы Мэри. На ужин были приглашены также другие высокопоставленные должностные лица Латвии.
Перед ужином у Рижского замка прошла официальная церемония встречи монархов и совместная фотосессия с президентом Латвии, после чего состоялись переговоры между латвийской и датской делегациями. Затем король Фредерик X и королева Мэри возложили цветы к памятнику Свободы и встретились с председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней. Во второй половине дня они посетили Музей оккупации Латвии, Латвийскую академию культуры и квартал в стиле модерн (югендстиль) на улице Альберта.
Это первый официальный визит Фредерика X в Латвию с момента его восхождения на престол в начале этого года.
Сегодня король и королева вместе с президентом Ринкевичем посещают среднюю школу Адажи, где принимают участие в уроке по государственной обороне, а также они побывают на военной базе Адажи, чтобы встретиться с латвийскими и датскими военнослужащими и министрами обороны.
Государственный визит завершится сегодня в 15:30 в Латвийском национальном художественном музее, где состоится приём, организованный Данией в честь визита в Латвию.
Визит короля и королевы Дании в Латвию (2025)
