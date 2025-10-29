Молоко подорожало? Пора покупать квартиру! Как продуктовая инфляция в странах Балтии влияет на крупные покупки

«Ситуация несколько парадоксальна, но рост цен на продукты — один из факторов, который заставляет людей совершать отложенные ранее сделки с недвижимостью. В сентябре активность на рынке недвижимости была заметно выше, и хотя основными причинами остаются более выгодные условия кредитования и повышение доступности жилья, важную роль в принятии решения играет инфляция потребительских товаров.