Молоко подорожало? Пора покупать квартиру! Как продуктовая инфляция в странах Балтии влияет на крупные покупки
По мнению специалистов, рост цен на продукты питания стал неожиданным стимулом для заключения сделок с недвижимостью — потребители, ощущая инфляцию в повседневных расходах, стремятся вложиться в более стабильные активы.
По словам руководителя аналитического отдела крупного эстонского бюро недвижимости Uus Maa Стена Ренара Субатшюса, люди острее всего ощущают инфляцию по росту цен на продукты, и это побуждает их совершать отложенные ранее сделки с недвижимостью из-за опасений дальнейшего подорожания.
«Ситуация несколько парадоксальна, но рост цен на продукты — один из факторов, который заставляет людей совершать отложенные ранее сделки с недвижимостью. В сентябре активность на рынке недвижимости была заметно выше, и хотя основными причинами остаются более выгодные условия кредитования и повышение доступности жилья, важную роль в принятии решения играет инфляция потребительских товаров.
Продуктовая корзина для обычного человека — это самый прямой и непосредственный индикатор происходящего в экономике, и это влияет в том числе и на более крупные решения», — рассказал Субатшюс.
«Те, кто долго ждал так называемого подходящего момента, поняли, что цены на недвижимость и другие товары уже не снизятся, и теперь принимают решение о покупке. По сути, дорожающее молоко из-за страха перед дальнейшей инфляцией мотивирует людей покупать недвижимость», — сказал Субатшюс.