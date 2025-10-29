Цесисская гимназия получила новую крышу более чем за 36 тысяч евро

В чердачном помещении устроены деревянные настилы для технического обслуживания и установлено освещение. В ходе ремонта демонтированы повреждённые деревянные конструкции, установлены безопасные металлические лестницы и настилы, проведён локальный ремонт кровли и обновлены крепления контура молниезащиты. Старые люки заменены на новые — для обслуживания крыши, а двери чердака заменены на огнеупорные. Карнизы перекрашены и восстановлены.