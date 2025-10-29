Цесисская гимназия получила новую крышу более чем за 36 тысяч евро
В Цесисской государственной гимназии завершены работы по обновлению крыши, которые улучшили безопасность здания, его теплоэффективность и обеспечили долговечную эксплуатацию.
Работы начались в прошлом месяце и были выполнены строительной компанией SIA "AB VIDZEMES NAMI". Их цель — повысить безопасность здания, улучшить теплоизоляцию и продлить срок службы крыши. Проведённые работы обеспечат долговременное техническое обслуживание здания, безопасный доступ к техническим зонам и улучшат внешний вид.
Во время ремонта была очищена часть крыши с фальцевым профилем от мха и ржавчины, проведена покраска и локальные ремонтные работы. Заменено 197 метров горизонтальных водостоков, дополнен слой теплоизоляции чердака, а несущие конструкции обработаны антипиреном для повышения огнестойкости.
В чердачном помещении устроены деревянные настилы для технического обслуживания и установлено освещение. В ходе ремонта демонтированы повреждённые деревянные конструкции, установлены безопасные металлические лестницы и настилы, проведён локальный ремонт кровли и обновлены крепления контура молниезащиты. Старые люки заменены на новые — для обслуживания крыши, а двери чердака заменены на огнеупорные. Карнизы перекрашены и восстановлены.
Дополнительно были отремонтированы дымовые трубы и гидроизолированы соединения вентиляционных выводов, что обеспечивает долговечное содержание здания в будущем. Общая стоимость работ составила 36 446,94 евро.