В Бауске ведется проверка возможных нарушений в спортивной школе; директор свою вину отрицает

Должностные лица самоуправления подробных комментариев до завершения аудита не дают, но отстраненная Грантиня говорит, что выполняла работу добросовестно. Решение о ее отставке самоуправление Баускского края приняло в начале октября. Тогда и было решено начать проверку, которую обещают завершить до конца года. "Основания для проведения аудита на самом деле были уже в прошлом периоде сотрудничества, но их определенно добавилось после проведении тарификации для педагогов спортивных школ, вызвавшей довольно ощутимое недовольство, да и от надзирающего отдела образования поступили вопросы. Значит, не все представлялось прозрачным, сигналы поступали и от родителей", - рассказал исполнительный директор самоуправления Баускского края Ивар Романов.