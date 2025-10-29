Конец эры дешевого шопинга? ЕС планирует ввести пошлину на мелкие посылки из Китая - по 2 евро за каждую

Как отмечает Служба государственных доходов, в рамках готовящейся таможенной реформы ЕС достигнута политическая договоренность об отмене освобождения от уплаты таможенной пошлины на товары стоимостью ниже 150 евро, а также о введении платы за обработку посылок. Реформа предусматривает создание Единого центра таможенных данных ЕС, и основные задачи возложены на Европейскую комиссию и будущее таможенное ведомство ЕС. Обсуждение проекта нормативных актов все еще продолжается, поэтому точные сроки внедрения реформы пока не названы. Предварительно предполагается, что плата за обработку посылок может быть введена уже в конце 2026 года, а отмена порогового размера в 150 евро - в 2028 году.