Дороги Латвии превращаются в ловушку. Не ждите декабря - ставьте зимние шины уже сейчас
Согласно метеорологическим прогнозам, в ближайшие недели в Латвии не ожидается типично зимняя погода — она будет переменчивой, что означает и изменчивое состояние автомобильных дорог. При колебаниях температуры воздуха около нуля условия на дорогах могут резко меняться и различаться по регионам, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, планировать дополнительное время в пути и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.
Утром и вечером на дорогах возможно образование льда. Из-за резких перепадов температуры покрытие может обледенеть быстро и неравномерно, в том числе появиться так называемый «чёрный лёд», который практически незаметен и крайне опасен. Чаще всего дороги обледеневают на мостах, путепроводах и возле водоёмов. Хотя дорожные службы делают всё возможное для улучшения состояния покрытия, полностью предотвратить сезонные особенности осени и зимы невозможно. Даже после обработки противогололёдными материалами дорога может вновь покрываться льдом.
Водителям советуют следить за прогнозом погоды и уже сейчас устанавливать зимние шины, не дожидаясь обязательного срока. Напомним, что с 1 декабря по 1 марта легковые автомобили и автобусы массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, предназначенными для эксплуатации на снегу и льду и отмеченными символом горы со снежинкой.
Для уменьшения скользкости дорожного покрытия используется влажная соль, содержащая не менее 90% хлорида натрия (NaCl), что способствует таянию снега и льда. Меры против скользкости проводятся для повышения безопасности движения и поддержания дорог в соответствии с их зимними классами обслуживания.
Все государственные дороги разделены на четыре класса обслуживания — A, B, C и D. Класс зависит от интенсивности движения: чем выше поток транспорта, тем выше класс. На одном и том же маршруте могут быть участки с разным классом обслуживания. Для всех основных государственных дорог обеспечивается высший — класс А. Работы выполняются в приоритетном порядке: сначала очищаются самые загруженные трассы. Зимнее содержание дорог осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 26 «Правила о требованиях к ежедневному содержанию государственных и муниципальных автодорог и контроле их выполнения».
Водителям напоминают, что в любое время суток можно сообщить о наледи, выбоинах, снежных заносах и других проблемах на дорогах, позвонив по бесплатному номеру VSIA Latvijas Valsts ceļi — 8000 5555. Информацию также можно передать через официальные страницы LVC в соцсетях X и Facebook.