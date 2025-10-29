Дороги Латвии превращаются в ловушку. Не ждите декабря - ставьте зимние шины уже сейчас

Все государственные дороги разделены на четыре класса обслуживания — A, B, C и D. Класс зависит от интенсивности движения: чем выше поток транспорта, тем выше класс. На одном и том же маршруте могут быть участки с разным классом обслуживания. Для всех основных государственных дорог обеспечивается высший — класс А. Работы выполняются в приоритетном порядке: сначала очищаются самые загруженные трассы. Зимнее содержание дорог осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 26 «Правила о требованиях к ежедневному содержанию государственных и муниципальных автодорог и контроле их выполнения».