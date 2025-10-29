"Развернулся и догонял почти 15 километров": история, которая растрогала тысячи латвийцев
Почти три тысячи пользователей Facebook поделились трогательным постом Ингарса — история быстро разошлась по соцсетям и напомнила всем, что доброта по-прежнему живет среди нас.
Ингарс рассказал, что 26 октября он ехал по дороге P111 из Лиепаи в сторону Павилосты. На повороте с крыши его машины соскользнул забытый кошелёк — деньги, чеки, карты, всё разлетелось по шоссе. Однако чудо случилось: водитель серого Mercedes, увидев это, остановился, собрал всё, развернулся и, проехав около 15 километров, догнал Ингарса уже почти у Вергале, чтобы вернуть утерянное.
«Это было невероятно приятно — понять, что среди нас живут такие хорошие люди! Я, к сожалению, не записал номер машины, но хочу от всего сердца сказать огромное спасибо этому доброму человеку!» — написал Ингарс в своём посте.
Публикация собрала более 2700 лайков и свыше 100 комментариев, и люди охотно делились своими историями о случайных проявлениях человеческой доброты.
Один пользователь вспомнил забавный случай: «Я как-то оставил на крыше машины банку с томатным соусом. За мной поехала другая машина, водитель начал мигать фарами — я подумал, что хочет подраться. Остановился, выскочил из машины, а он выходит и говорит: “У тебя соус на крыше!” Мы оба рассмеялись и поехали дальше».
Другие писали:
- «Если бы таких людей было больше, мир стал бы светлее и добрее».
- «После одной такой истории я больше ничего не кладу на крышу — наша голова забита всякими мыслями, и мы часто забываем самое важное».
- «Радостно слышать, что на нашей земле всё ещё есть такие чудесные люди. Человечность — вот что главное!»
- «Если бы было больше людей с таким благородным сердцем, у Латвии было бы светлое будущее».