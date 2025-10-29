"Развернулся и догонял почти 15 километров": история, которая растрогала тысячи латвийцев

Ингарс рассказал, что 26 октября он ехал по дороге P111 из Лиепаи в сторону Павилосты. На повороте с крыши его машины соскользнул забытый кошелёк — деньги, чеки, карты, всё разлетелось по шоссе. Однако чудо случилось: водитель серого Mercedes, увидев это, остановился, собрал всё, развернулся и, проехав около 15 километров, догнал Ингарса уже почти у Вергале, чтобы вернуть утерянное.