Экс-члены совета SEPLP получат более 32 тысяч евро в качестве выходного пособия

SEPLP состоит из трёх членов, которых утверждает Сейм: одного выдвигает президент, одного — совет по сотрудничеству НГО и Кабмина, и одного — сам Сейм. Члены SEPLP могут занимать должность не более двух сроков подряд. Срок полномочий каждого члена — четыре года, и нынешние полномочия истекают в августе.