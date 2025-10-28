Экс-члены совета SEPLP получат более 32 тысяч евро в качестве выходного пособия
Правительство одобрило выплату выходных пособий бывшим членам Совета общественных электронных СМИ Янису Эглитису и Янису Сикснису, причем общая сумма составит более 32 тысяч евро.
Бывшему члену Совета общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) Янису Эглитису и бывшему председателю совета Янису Сикснису будет выплачено в общей сложности 32 214 евро выходных пособий, говорится в подготовленном Министерством культуры информационном отчёте, который во вторник был одобрен правительством.
Пособия составят сумму, равную трём месячным зарплатам. Для этого SEPLP потребовалось дополнительное финансирование на 2025 год в размере 39 813 евро, включая 32 214 евро на пособия и 7599 евро на обязательные взносы социального страхования работодателя.
Министерство культуры отметило, что одна должность члена SEPLP остаётся вакантной с 4 августа, и после пересмотра административных расходов совета удалось найти возможность перераспределить необходимые средства из существующего бюджета. Около 20 000 евро будет перенаправлено с расходов на товары и услуги на фонд заработной платы. Для этого требовалось решение правительства, которое и было принято.
Правительство во вторник также поддержало подготовленный Минкультуры приказ о перераспределении 20 000 евро для восстановления расходов фонда вознаграждений SEPLP.
SEPLP состоит из трёх членов, которых утверждает Сейм: одного выдвигает президент, одного — совет по сотрудничеству НГО и Кабмина, и одного — сам Сейм. Члены SEPLP могут занимать должность не более двух сроков подряд. Срок полномочий каждого члена — четыре года, и нынешние полномочия истекают в августе.
SEPLP является независимым, автономным органом, который представляет интересы общества в сфере общественных СМИ.