"Гораздо легче взять Вильнюс или Ригу": в Украине предупреждают, что "заморозка" войны - это прямая угроза странам Балтии
Известный украинский волонтер Виталий Дейнега объяснил, почему, с его точки зрения, для руководства России было бы выгодно временно «заморозить» боевые действия в Украине — чтобы затем, через несколько лет, попытаться расширить контроль над бывшими советскими республиками и даже вторгнуться в страны Европы. По мнению Дейнеги, это создает непосредственную опасность для Латвии, Литвы и Эстонии.
В соцсетях Виталий Дейнега пишет, что современная война уже не та, что была раньше: «Оружие предыдущих войн морально устаревает и не оправдывает себя без новых средств». Он подчёркивает роль беспилотников, систем РЭБ и спутниковых связей: «Покатайтесь сейчас по Константиновке на танке без сеток, средств РЭБ и трансляции с дронов через Starlink — увидите, что получится».
Главная мысль автора — у России есть временное окно, пока Европа ещё не успела по-настоящему нарастить технологическое и военное преимущество. Дейнега утверждает, что в ближайшие годы европейские страны будут инвестировать в новые военные технологии и постепенно сокращать отставание, поэтому «у России есть 3−5 лет» для действий, после чего возможности резко сузятся. Он пишет: «Поэтому у России есть 3−5 лет на захват стран Балтии, Польши и более или менее “дружественное” поглощение прежней зоны влияния СССР. Потом это уже не будет столь возможным».
Дейнега проводит резкий контраст между перспективами наступления на Киев и на города Балтии: взятие Киева «за три дня» при сопоставимой технологической войне — сложно, но «совсем другое дело — Варшава или, тем более, Таллин, когда у них есть танки, а у тебя сотни тысяч дронов и обученных операторов». Он прямо предупреждает: для государства, которое готово жертвовать миллионами, «окно возможностей» сейчас уникально, и потому «очень тупо стачивать этот потенциал в боях за Константиновку, когда ты можешь с гораздо меньшими усилиями взять Вильнюс или Ригу».
Дейнега также объясняет, что «заморозить войну» вовсе не значит завершить её навсегда: это позволит сохранить мобилизационный потенциал и затем переключиться на политическое и экономическое давление, а позже — на быстрые военные операции в других направлениях. «За скорую и победоносную войну в Европе избиратель простит невысокие и “дорогие” украинские достижения», — констатирует он.