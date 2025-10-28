"Гораздо легче взять Вильнюс или Ригу": в Украине предупреждают, что "заморозка" войны - это прямая угроза странам Балтии

Дейнега проводит резкий контраст между перспективами наступления на Киев и на города Балтии: взятие Киева «за три дня» при сопоставимой технологической войне — сложно, но «совсем другое дело — Варшава или, тем более, Таллин, когда у них есть танки, а у тебя сотни тысяч дронов и обученных операторов». Он прямо предупреждает: для государства, которое готово жертвовать миллионами, «окно возможностей» сейчас уникально, и потому «очень тупо стачивать этот потенциал в боях за Константиновку, когда ты можешь с гораздо меньшими усилиями взять Вильнюс или Ригу».